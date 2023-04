Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Tierstall brannte

Alfhausen (ots)

Mehr als einhundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten am Sonntagabend zum Brand einer Tierstallung an der Bundesstraße 68 in Alfhausen. Gegen 23:20 Uhr waren die ersten Notrufe zu dem Feuer eingegangen. Die Feuerwehren aus Alfhausen, Rieste, Ankum, Hesepe und Bramsche kümmerten sich um die Tierrettung und Brandbekämpfung. Der Großteil des Tierbestands, bestehend aus Ponys, Geflügel, Kaninchen und weiteren Kleintieren, konnte durch die anwesenden Helfer gerettet werden. Für einige Tiere kam jedoch jede Hilfe zu spät. Bis in die frühen Morgenstunden bekämpften die Feuerwehren die Flammen, gelagertes Stroh erschwerte die Arbeit. An dem Gebäude entstand ein Totalschaden, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Bundesstraße 68 war bis etwa 05:20 Uhr voll gesperrt, aufgrund der Nachtzeit kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Montagmorgen kam es erneut zu einer Rauchentwicklung, woraufhin die Feuerwehr Alfhausen zu Nachlöscharbeiten ausrückte. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

