Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Melle (ots)

Am Samstagvormittag befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi gegen 11:15 Uhr die "Wellingholzhausener Straße" in Richtung Melle. In Höhe des "Schwarzen Brinks" fiel der Mann aus Melle durch Schlangenlinien auf und touchierte einen angrenzenden Leitpfosten. Der 47-Jährige hielt daraufhin an und flüchtete fußläufig in ein angrenzendes Waldstück, in welchem er durch zwei Polizeibeamtinnen festgestellt werden konnte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Audifahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem keinen Führerschein hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

