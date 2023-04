POL-OS: Hasbergen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Melle (ots) - Am Samstagvormittag befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi gegen 11:15 Uhr die "Wellingholzhausener Straße" in Richtung Melle. In Höhe des "Schwarzen Brinks" fiel der Mann aus Melle durch Schlangenlinien auf und touchierte einen angrenzenden Leitpfosten. Der 47-Jährige hielt daraufhin an und flüchtete fußläufig in ein angrenzendes Waldstück, in ...

