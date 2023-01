Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Raub auf Geschäft - Täter stand vor verschlossener Tür

Recklinghausen (ots)

Am späten Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt am Bachackerweg zu überfallen. Als die Mitarbeiter das Geschäft gegen 22 Uhr verließen, trat ein maskierter Mann hinter einem Container hervor, hielt eine Machete in der Hand und rannte auf die Mitarbeiter zu. Während dessen schrie er, dass es sich um einen Überfall handelt. Die Mitarbeiter zogen sich sofort wieder zurück ins Geschäft und schlossen die Tür. Der Mann kam nicht hinein und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung:

Etwa 1,80m groß, schlank, sportlich, komplett schwarz gekleidet (Hose, Schuhe, Jacke, dünne Sturmhaube - über die Kapuze der Jacke gezogen, Handschuhe), sprach akzentfrei Deutsch

Insofern es weitere Zeugen oder Hinweisgeber geben sollte, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen am Bachackerweg gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell