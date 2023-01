Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Schockanruf - Betrüger erneut erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Freitag waren Betrüger erneut erfolgreich und brachten einen Senioren im Ortsteil Haltern um sein Geld. Wieder einmal gaben Betrüger vor, dass die Schweigertochter nach einem Unfall verhaftet worden sei und nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden könne. Der Mann aus Haltern am See glaubte die Lüge und übergab einem Geldabholer das Geld an seiner Haustür. Eine Beschreibung des Unbekannten war nicht möglich. Nach einem Gespräch mit dem Sohn flog der Schwindel auf und die Polizei wurde hinzugezogen.

Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte - die Maschen sind unterschiedlich, aber sie haben eins gemeinsam: Es stehen Betrüger dahinter, die es auf Geld und Wertsachen abgesehen haben. Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop niemand von solchen Betrügern angerufen wird. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen direkt auf.

Hinweise, wie Sie sich vor Betrügern schützen können, finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Bitte informieren Sie auch Bekannte, Verwandte und Freunde über die Maschen der Betrüger und was man dagegen tun kann. (https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren)

Wir, Ihre Polizei, stehen Ihnen jederzeit - und vor allem auch im Zweifel - zur Verfügung und beraten Sie gern. Rufen Sie uns einfach an. In so einem Fall können Sie auch den Notruf der Polizei wählen. Die Leitstellenbeamtinnen und -beamten sind ebenso fachkundig und helfen Ihnen weiter.

