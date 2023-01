Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junger Mann flüchtet vor Polizei - Hubschrauber im Einsatz

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Montag, gegen 2.50 Uhr, sollte an der Kreuzung Gungstraße/Welheimer Straße ein Autofahrer kontrolliert werden, weil der offenbar bei "rot" über eine Ampel gefahren war. Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich außerdem der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrer aus Bottrop unter Drogeneinfluss unterwegs war. Plötzlich gab der junge Mann Gas und fuhr davon. Kurz darauf meldete ein Zeuge einen Unfall im Bereich Gungstraße/Braukstraße (B224). Bei dem kaputten Auto, das gegen die Leitplanken geprallt war, handelte es sich um das Fahrzeug, dessen Fahrer unmittelbar zuvor kontrolliert wurde. Der Fahrer rannte - in Richtung eines Waldstücks - davon. Für die Suche nach dem Mann wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der 23-Jährige konnte allerdings nicht gefunden werden. Es ist unklar, ob der junge Mann bei dem Unfall verletzt wurde. Am Wagen des 23-Jährigen entstand Totalschaden, außerdem wurde die Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

