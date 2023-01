POL-RE: Oer- Erkenschwick: Unfall mit drei Verletzten

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Freitag wurde bei einem Verein an der Burgsdorffstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, ein Fenster aufzuhebeln, was aber scheiterte. Anschließend warfen sie mit einem Stein ein Fenster/Oberlicht zu den Toilettenräumen ein und kletterten ins Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde gezielt das Büro des Vereins nach Diebesgut durchsucht. Aus ...

mehr