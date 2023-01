Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Vereinsgebäude

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Freitag wurde bei einem Verein an der Burgsdorffstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, ein Fenster aufzuhebeln, was aber scheiterte. Anschließend warfen sie mit einem Stein ein Fenster/Oberlicht zu den Toilettenräumen ein und kletterten ins Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde gezielt das Büro des Vereins nach Diebesgut durchsucht. Aus einer Sammeldose wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und Freitagmorgen (6.15 Uhr) Verdächtiges an dem Vereinsgebäude beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Zeugen können sich unter Tel. 0800/2361 111 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell