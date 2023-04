POL-OS: Osnabrück: Unbekannter zerkratze 11 Fahrzeuge auf Diskoparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Osnabrück

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Diskothek in der "Baumstraße" sein Unwesen getrieben. Seine Wut ließ der Täter an insgesamt elf parkenden Fahrzeugen verschiedener Hersteller heraus und zerkratzte diese an unterschiedlichen Stellen. Die Eigentümer der beschädigten Autos erstatteten noch in der Nacht separat Anzeige bei der Polizei. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

