Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: bei Einbruchsversuch überrascht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Tal in Großsachsenheim einzubrechen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und wollte anschließend in das Haus einsteigen. Die Bewohnerin des Hauses wurde aufgrund der ungewöhnlichen Geräusche wach und begibt sich in Richtung des Zimmers aus dem der Lärm kam. Als der Täter die Frau bemerkte ergriff er sogleich die Flucht in Richtung der Sersheimer Straße. Es kam zu keinem direkten Sichtkontakt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Unbekannten. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07147/27406-0 beim Polizeiposten Sachsenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell