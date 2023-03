Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 22. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 21.03.2023, gegen 20:30 Uhr

Nach Zeugenangaben beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren am Dienstagabend einen am Straßenrand in der Straße Papenkamp abgestellten PKW Alfa Romeo. Anschließens setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am Alfa Romeo entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Geländewagen mit SZ Kennzeichen gehandelt haben. Beschreibung des Fahrers: männlich, 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß, blonde Harre, bekleidet mit "Baggy" Hose. Hinweise: 05341 / 1897-0.

