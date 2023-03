Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.03.2023:

Peine (ots)

Unfall mit schwerverletztem Autofahrer bei Groß Ilsede

Gegen 09:00 Uhr am 20.03.2023 kollidierte ein 31-jähriger BMW-Fahrer auf der B444 zwischen Gadenstedt und Groß Ilsede mit einem entgegenkommenden LKW. Der aus Braunschweig stammende Mann fuhr in einer Kolonne mit mehreren anderen Autos, als er kurz vor Groß Ilsede aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur kam und dort mit dem LKW eines 39-jährigen zusammenstieß. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Peiner Klinikum eingeliefert. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, er kam in ein Krankenhaus nach Salzgitter. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden vollgesperrt. Zusätzlich kam ein Unfallsachverständiger zum Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell