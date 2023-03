Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Brand von fünf Abfallbehältern

Sonntag, 19.03.2023, gegen 06:00 Uhr

Vermutlich durch bislang unbekannte Täter wurde am Sonntagmorgen der Inhalt mehrerer Müllbehälter, welche sich in Schöppenstedt, Am Schützenplatz befanden, in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Insgesamt wurden fünf Müllbehälter vollständig zerstört, ein sechster Behälter wurde beschädigt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Quad überschlägt sich, Fahrer bleibt unverletzt

Sonntag, 19.03.2023, gegen 08:05 Uhr

Ein 44-jähriger Fahrer eines Quads hat sich am Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug beim Rechtsabbiegen vom Neuen Weg in die Straße Grüner Platz überschlagen. Demnach kam er bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, überschlug sich mit dem Quad in der Folge und kam zwischen zwei am Fahrbahnrand abgestellten PKW zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf rund 650 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell