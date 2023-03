Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

PKW-Diebstahl

In der Zeit vom 17.03.23, 18.30 Uhr bis 18.03.23, 07.35 Uhr wurde in Wolfenbüttel, Hagebuttenkamp ein schwarzer PKW Audi A 6 entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz

Am 18.03.23, gegen 09.05 Uhr wurde in Wolfenbüttel, Eichenweg, ein 43jähriger Mann auf einem E-Scooter-Roller fahrend angetroffen. Für den Roller bestand kein Versicherungsschutz, so dass der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen durfte. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Während der 40minütigen Abwesenheit der 45jährigen Geschädigten und ihres Mannes brachen z. Zt. unbekannte Täter am 18.03,23, in der Zeit von 19.20 Uhr bis 20.00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in Schandelah, Vor den Grashöfen, ein. Entwendet wurden 2000,- Euro Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell