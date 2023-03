Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass seit dem 01.03.2023 auch für Elektrokleinstfahrzeuge, E-Scooter, ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Die Fahrzeuge müssen jetzt mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen ausgerüstet werden. In letzter Zeit werden immer wieder Fahrer von E-Scootern angetroffen, welche mit den abgelaufenen grünen Versicherungskennzeichen unterwegs sind und somit einen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz begehen und zudem ohne Versicherungsschutz sind. Allein am Montag wurden gegen drei Fahrern von E-Scootern, die mit ihren Fahrzeugen in Wolfenbüttel auf der Jahnstraße, in der Kommißstraße und auf der Halchterschen Straße unterwegs waren, Ermittlungsverfahren eingeleitet.

