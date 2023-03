Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 21. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Verkehrsunfall, Fahrerin leicht verletzt, hoher Sachschaden

Montag, 20.03.2023, gegen 14:35 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich in Salzgitter Bad, Lange Wann, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen kam die 52-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Autos. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 32000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Schulgebäude scheitert

Freitag, 17.03.2023, 19:00 Uhr, bis Montag, 20.03.2023, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter über ein Fenster in ein Schulgebäude in Salzgitter Lebenstedt, Ulmenstraße, einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich, die Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 18970.

Salzgitter Lebenstedt: E-Bike entwendet

Montag, 20.03.2023, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ein am Fahrradständer eines Einkaufsmarktes im Hüttenring gesichert abgestelltes E-Bike der Marke Prophete, Typ Geniesser. Der Wert des E-Bikes wird mit 1200 Euro angegeben. Tatzeit: Montag, 20.03.2023, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 18970.

