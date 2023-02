LPI-EF: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Erfurt (ots) - Eine aufmerksame Erfurterin stellte beim morgendlichen Gang über die Krämerbrücke eine beschädigte Scheibe an einem dort ansässigen Geschäft fest und informierte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter versuchten anscheinend an die wertvollen Auslagen zu gelangen, indem Sie mehrere Löcher in die Scheibe schlugen. Zum Glück des Inhabers scheiterte man am Sicherheitsglas, sodass zwar Sachschaden entstand, die Diebe aber ohne Beute die Heimreise ...

