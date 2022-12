POL-GM: Computer bei Einbruch in Fotostudio gestohlen

Gummersbach (ots) - Durch Aufhebeln der Notausgangstür ist am Mittwoch (7. Dezember) ein Unbekannter in ein Fitnessstudio in der Straße "Auf der Brück" eingebrochen. Zwischen 2.42 und 2.57 Uhr versuchte der Täter zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, machte er sich an der Notausgangstür zu schaffen, wie auf Überwachungsaufnahmen zu sehen ist. Anschließend durchsuchte er das Büro und entwendete einen Laptop sowie einen Computer aus dem ...

mehr