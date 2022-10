Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur zur Pressemeldung vom 03.10.2022, 23:56 Uhr Montagsdemonstrationen im Bereich der Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Neubrandenburg (ots)

In der genannten Pressemeldung zu den Montagsdemonstrationen wurde die Montagsdemo in Neustrelitz nicht erfasst. Diese fand am 03.10.2022 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. An dieser Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen ca. 450 Personen teil. Es gab keine Störungen. Somit erhöht sich die Gesamtanzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ca. 3200. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

