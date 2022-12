Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Nümbrecht (ots)

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (6. Dezember) auf der L95 im Bereich Homburger Papiermühle ereignet hat. Eine 65-jährige Gummersbacherin fuhr um 7 Uhr mit ihrem Opel auf der L95 in Fahrtrichtung Elsenroth. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte. Der Opelfahrer hatte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 65-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

