Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tresor bei Firmeneinbruch gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen Mitternacht und 5.15 Uhr am Montag (5. Dezember) sind Unbekannte in eine Firma auf der Bunsenstraße in Gummersbach-Windhagen eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort entwendeten Sie einen Tresor aus einem Schrank, in dem sich unter anderem Bargeld und Gutscheine befanden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

