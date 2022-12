POL-GM: Einbrecher erbeuten Uhren und Bargeld

Nümbrecht (ots) - Von Samstag auf Sonntag (3./4. Dezember) haben Unbekannte in der Straße "In der Delle" die ukrainischen Kennzeichen AH6608OO gestohlen. Sie waren zuvor an einem roten Daewoo befestigt, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Die Tatzeit lag zwischen 17 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

