Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ladendieb flüchtete vor Polizei und ließ seinen Rucksack mit Softairwaffe und Rauschgift zurück

Hagenow (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Tabakdosen in einem Supermarkt in Hagenow hat ein 17-jähriger Jugendlicher am Montagabend seinen Rucksack auf der Flucht vor der Polizei vor dem Einkaufsmarkt zurückgelassen. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Beamten nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine Softairwaffe und knapp 100 Gramm rauschgiftverdächtiger Substanzen. Außerdem befand sich der Personalausweis des 17-Jährigen in dem Rucksack, sodass die Beamten anschließend die Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufsuchten, an der er sich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht aufhielt. Gegen den 17-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen des Diebstahls mit Waffen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell