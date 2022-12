POL-GM: Ukrainische Kennzeichen gestohlen

Engelskirchen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Praxis an der Overather Straße haben Unbekannte am Wochenende eine Geldkassette gestohlen. Zwischen 11 Uhr am Freitag (2. Dezember) und 18 Uhr am Sonntag hatten die Einbrecher die Zugangstür der in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegenen Praxis aufgehebelt. Bei der Durchsuchung der Räume fanden sie eine Geldkassette, die sie entwendeten. Hinweise bitte an das ...

