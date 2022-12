POL-GM: Geldkassette aus Praxis gestohlen

Gummersbach (ots) - In eine Firma an der Becketalstraße sind Unbekannte am Wochenende gleich zweimal eingestiegen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 17 Uhr am Freitag (2. Dezember) und 12 Uhr am Samstag. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Einbrecher eine Fensterscheibe. Dort durchsuchten sie einen Bürotrakt und entwendeten einen Tresor, in dem sich lediglich Schlüssel befanden. In der Nacht zu ...

mehr