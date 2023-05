Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsteilnehmer stößt mit Funkstreifenwagen zusammen: Fahrer alkoholisiert

B88/ Watzdorf (ots)

Am Montagabend sollte ein Verkehrsteilnehmer im Bereich Königsee kontrolliert werden, nachdem ein Zeuge ein verdächtiges Verhalten von dem Fahrer und dem Insassen bei der Polizei gemeldet hatte. Schließlich gelang es, den polnischen PKW auf der Bundesstraße 88/ Watzdorf festzustellen. In Fahrtrichtung Bad Blankenburg wurde dann versucht, den Vorausfahrenden mittels Anhaltesignal zu stoppen. Als der Fahrer nicht reagierte, setzte der Funkstreifenwagen sich in ausreichend Abstand vor den PKW. Hierbei kam es dann- wie später bekannt wurde aufgrund verzögerter Reaktionen des Fahrers- zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Als die Kontrolle dann schließlich durchgeführt wurde bemerkten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer- ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Bei dem 46-jährigen Pole wurde sodann eine Blutprobe entnommen, weiterhin ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt eine sogenannte Sicherheitsleistung an, da der Unfallverursacher u.a. nicht in Deutschland wohnhaft ist und straffällig wurde. Am Polizeifahrzeug als auch am Verursacherfahrzeug entstand Sachschaden.

