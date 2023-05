LPI-SLF: Diebstahl einer Simson S 50

Schwarzathal/ Oberweißbach (ots) - Mutmaßlich zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen drangen bislang Unbekannte in zwei Objekte in der Lichtenhainer Straße in Oberweißbach ein. Sowohl ein Firmengebäude als auch das in der Nähe befindliche Pfarrhaus wurden angegriffen. So hebelten der/ die Unbekannten am Fenster eines Bürogebäudes, drangen schließlich in das Objekt ein und durchwühlten mehrere Schränke und ...

