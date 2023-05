POL-E: Konzeption zur Bekämpfung der Clankriminalität beim PP Essen findet internationale Beachtung - Polizeipräsident Stüve nimmt am Europäischen Polizeikongress in Berlin teil

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Montag (8. Mai) gegen 8:20 Uhr betrat ein Unbekannter eine Spielhalle in der Kastanienallee. Bekleidet mit einem dunklen Cap und einem weißen Tuch vor dem Mund, lief er an der Theke im Eingangsbereich vorbei. Eine 54-jährige Mitarbeiterin rief den Mann zurück, um seinen Ausweis zu kontrollieren. Als dieser zurück zur Theke kam, ...

mehr