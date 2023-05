Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Spielhalle und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am Montag (8. Mai) gegen 8:20 Uhr betrat ein Unbekannter eine Spielhalle in der Kastanienallee. Bekleidet mit einem dunklen Cap und einem weißen Tuch vor dem Mund, lief er an der Theke im Eingangsbereich vorbei. Eine 54-jährige Mitarbeiterin rief den Mann zurück, um seinen Ausweis zu kontrollieren. Als dieser zurück zur Theke kam, zog er eine Stichwaffe und forderte die Kassiererin auf, den Inhalt der Kasse in eine Plastiktüte zu packen. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt Beute fußläufig in Richtung Turmstraße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 35-45 Jahre alt - Ca. 1,70-1,80 m groß - Sprach akzentfreies Deutsch - Dunkle Haare - Südländisches Erscheinungsbild - Er trug eine dunkle Cap, ein weißes Tuch vor dem Mund, eine dunkle Daunensteppjacke und eine Jeanshose

Wenn Sie Angaben zum Tathergang und/oder Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell