Polizei Essen

POL-E: Essen: Metall-Diebe auf Firmengelände - Fotofahndung

Essen (ots)

45329 E.-Karnap:

Am 4. November 2022 gegen 0:20 Uhr wurde der Alarm auf einem Firmengelände an der Ruhrglasstraße ausgelöst. Auf dem Gelände fanden die eingesetzten Beamten einen Tatverdächtigen, der versucht hatte, Metalle zu entwenden. Dieser gab an, dass er mit einer weiteren Person auf dem Gelände war.

Nun sucht die Polizei nach dem zweiten Tatverdächtigen. Ein Foto des Mannes finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/105027

Wenn Sie Angaben zur abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

