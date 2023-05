POL-E: Essen: Hundebesitzerin überführt Dieb auf frischer Tat in Kleingartenanlage

Essen (ots) - 45127 E.-Südviertel: Am vergangenen Sonntag (30. April) musste ein Linienbus gegen 6:30 Uhr am Hauptbahnhof eine Vollbremsung durchführen, um den Zusammenstoß mit einem PKW zu vermeiden, dabei wurde eine 47-jährige Frau schwer verletzt. Der Busfahrer (33) wollte von der Freiheit auf die Straße Am ...

mehr