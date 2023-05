Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Schwarzathal/ Oberweißbach (ots)

Mutmaßlich zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen drangen bislang Unbekannte in zwei Objekte in der Lichtenhainer Straße in Oberweißbach ein. Sowohl ein Firmengebäude als auch das in der Nähe befindliche Pfarrhaus wurden angegriffen. So hebelten der/ die Unbekannten am Fenster eines Bürogebäudes, drangen schließlich in das Objekt ein und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen, jedoch entstand durch den Einbruch Sachschaden. In dem Zusammenhang wurde ebenfalls das in der Nähe befindliche Pfarrhaus durch die Unbekannten angegangen. Mutmaßlich über eine Terrassentür gelangten der/ die Täter ins Gebäudeinnere und suchten verschiedene Räume auf. Auch hier wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt- gestohlen wurde nach jetzigem Stand nichts. Eine Spurensuche und -sicherung erfolgte in beiden Fällen. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an die Saalfelder Polizei.

