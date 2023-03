POL-DU: Dellviertel: Handy von Jungen erpresst

Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Ladendetektiv (22) beobachtete am Montagabend (13. März, gegen 18:35 Uhr) zwei Männer, die in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Badehosen und ein T-Shirt gestohlen hatten. Das Duo verließ das Geschäft - der Zeuge folgte ihnen und verständigte die Polizei. Auf dem Bahnhofsvorplatz trafen Polizisten die beiden ...

