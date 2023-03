Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Badehose, Jacken und Shirts - Detektiv stellt zwei Ladendiebe

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv (22) beobachtete am Montagabend (13. März, gegen 18:35 Uhr) zwei Männer, die in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Badehosen und ein T-Shirt gestohlen hatten. Das Duo verließ das Geschäft - der Zeuge folgte ihnen und verständigte die Polizei. Auf dem Bahnhofsvorplatz trafen Polizisten die beiden Tatverdächtigen an. Bei der Durchsuchung fanden sie nicht nur vier Badehosen und das T-Shirt sondern auch noch weiteres Diebesgut: zwei Jacken, zwei Rucksäcke, ein Polo-Shirt, zwei Paar Schuhe und eine Cargohose. Die Beamten stellten die Gegenstände, an denen zum Teil noch die Diebstahlssicherung angebracht war sicher. Die Eigentümer werden nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Diebe müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell