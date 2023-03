Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Jugendliche rauben 13-Jährigen in Bus aus

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche - alle etwa 15 bis 16 Jahre alt - sollen am Samstagabend (11. März, gegen 19 Uhr) einen 13-Jährigen in einem Bus der Linie 909 in Richtung Hamborn bedroht und ausgeraubt haben. Der Junge war am Meidericher ZOB in den Bus gestiegen und kurze Zeit später von den Unbekannten mit Schlägen bedroht worden. Die Räuber forderten die Umhängetasche vom Duisburger, die er ihnen schließlich gab. An der Baustraße verließ der 13-Jährige den Bus. Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: Schwarze, lockige Haare, schlanke Statur, schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarz-weiße Schuhe. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei melden können.

