Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Aufmerksame Nachbarschaft schlägt Einbrecher in die Flucht

Duisburg (ots)

Die aufmerksame Nachbarschaft rund um die Gärtnerstraße hat am Sonntagnachmittag (12. März, 15:30 Uhr) zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laute Geräusche an einem Einfamilienhaus ließen Anwohner skeptisch werden. Ein 22-Jähriger ging nachschauen und sprach zwei Verdächtige an, die sich offensichtlich vor dem Haus am Fahrzeug des Nachbarn zu schaffen machten. Die beiden Männer nahmen sofort Reißaus. Der junge Duisburger rannte noch hinterher, brach allerdings die Verfolgung ab, als ihn die Einbrecher mit einem Messer bedrohten. Weitere Nachbarn hatten den Vorfall ebenfalls mitbekommen und festgestellt, dass die Terrassentür an dem Haus, vor dem die Verdächtigen aufflogen, aufgehebelt worden war. Sämtliche Schränke und Regale wurden durchwühlt. Ob sie etwas gestohlen haben, wird noch ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Täter gesehen haben: Der Jüngere wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er hat eine korpulente Figur, einen schwarzen Bart, trug eine Basecap und war komplett schwarz gekleidet. Auffällig waren die schwarzen Schuhe, die eine schweiße Sohle hatten. Der Ältere wird auf circa 50 Jahre geschätzt, ist schlank und hat einen grau-weißen Bart. Seine Schuhe waren weiß, die Hose blau, die Jacke schwarz und seine Basecap grün. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

