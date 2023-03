Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: 14-Jähriger auf Schulweg angefahren

Duisburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10. März) hat sich gegen 6:50 Uhr auf der Rheindeichstraße ein 14-jähriger Schüler bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt. Der Junge war an der Haltestelle Zollstraße aus dem Schulbus gestiegen und rannte vor dem Bus quer über die Straße. In diesem Moment erfasste ihn ein Skoda Kodiaq, dessen 50-jähriger Fahrer die Haltestelle in gleicher Fahrtrichtung (Ruhrort) passierte. Der Schüler wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb - Lebensgefahr besteht nicht. Der genaue Unfallhergang wird jetzt durch das Verkehrskommissariat 21 ermittelt.

