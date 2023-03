Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Folgemeldung: Polizei nimmt 57-Jährigen nach Brandstiftung am Erlinghagenplatz fest

Duisburg (ots)

Durch die Sicherung von Spuren und mit Hilfe von Zeugenaussagen sind Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei einem 57-jährigen Mann auf die Schliche gekommen, der im Verdacht steht, das Feuer in einer Wohnung am Erlinghagenplatz gelegt zu haben. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5457835 ).

Der Mann hatte für einige Zeit selbst in dieser Wohnung gelebt und stellte sich am Dienstag bei der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen und einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu seinem Motiv und den weiteren Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell