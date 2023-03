Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Eine 37-jährige Duisburgerin verständigte am Dienstagnachmittag (7. März, gegen 16:10 Uhr) den Notruf der Feuerwehr und berichtete davon, dass ein maskierter Unbekannter sie gewürgt und überfallen habe. Der Mann soll sich als Mitarbeiter eines Paketzustellers ausgegeben haben und so in ein Mehrfamilienhaus Am Stadtgarten gelangt sein. Dann habe er die Frau in ihrer Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und das Handy sowie einen Laptop geraubt. Schließlich entkam er unerkannt. Laut Zeugenangaben soll der Angreifer etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Besonders auffällig sei sein leicht hinkender Gang gewesen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt ein. Eine Mordkommission ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kommissariat 11 zu melden. Die 37-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie inzwischen wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell