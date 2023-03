POL-DU: Neumühl: Wohnmobil und Wohnwagen komplett ausgebrannt

Duisburg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (10. März) hat sich gegen 6:50 Uhr auf der Rheindeichstraße ein 14-jähriger Schüler bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt. Der Junge war an der Haltestelle Zollstraße aus dem Schulbus gestiegen und rannte vor dem Bus quer über die Straße. In diesem Moment erfasste ihn ein Skoda Kodiaq, dessen 50-jähriger Fahrer die Haltestelle in gleicher Fahrtrichtung (Ruhrort) ...

mehr