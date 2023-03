Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Falscher Polizist ergaunert Geld

Duisburg (ots)

Donnerstag (9. März), vormittags, das Haustelefon klingelt. Ein Senior nimmt ab. Am anderen Ende ein Mann, der sich als Polizist ausgibt: Er sei verdeckter Ermittler und habe festgestellt, dass die Kontodaten des Angerufenen weitergegeben worden sein sollen. Weil das Konto geplündert werden könnte, solle er sein gesamtes Geld abheben und bei der Polizei in Verwahrung geben. Die würde es dann an die Staatsanwaltschaft weitergeben, damit es noch sicherer verwahrt werden könne.

Wenig später - etwa gegen 13:30 Uhr - klingelte es an der Wohnungstür des 86-Jährigen an der Nibelungenstraße. Der Senior öffnet und übergibt einen Geldbetrag in niedriger fünfstelliger Höhe, den er zuvor an einer Bank abgeholt hatte.

Dann dämmert es dem Senior, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Er verständigt die Polizei. Den Beamten beschreibt er den Abholer des Geldes als etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der dunkle kurze Haare hatte, komplett schwarz gekleidet war und dazu einen schwarzen Mundschutz trug. Hinweise zum Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt: Wir nehmen niemals Geld, Schmuck oder Gold für Sie in Verwahrung.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich Seniorinnen und Senioren, die Opfer eines solchen Tricks - aber natürlich auch aller anderen Straftaten - geworden sind, nicht scheuen sollten, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Aus Scham melden sich viele nicht, weil Unbekannte sie überlistet haben. Durch die Anzeigenerstattung können jedoch Tatzusammenhänge erkannt und Straftaten aufgedeckt werden, die auf das Konto eines Täters gehen. Das erhöht die Chancen, dass er durch ein Gericht beweiskräftig verurteilt werden kann. Wenn ihm eine Vielzahl von Straftaten nachgewiesen werden können, könnte sich das auf das Strafmaß des Täters auswirken.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell