Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 23.10.2022, 21.00 Uhr, bis Montag, 24.10.2022, 15.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Vereinsheim in Altenkirchen, Glockenspitze, einzubrechen. Trotz massiven Einwirkens auf ein Fenster und eine Tür gelang es der Täterschaft nicht, in das Gebäude zu gelangen. Zusätzlich zu Fenster und Tür wurde die Außenfassade erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell