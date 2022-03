POL-CUX: Müll in der Feldmark abgeladen

Cuxhaven (ots) - Auto in Armstorf entwendet Armstorf (ost) In der Nacht zu Sonntag entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Pkw, VW Polo, in der Straße Horn in Armstorf (Landkreis Cuxhaven). Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte der Wagen am Sonntag gegen 4.40 Uhr in der Feldstraße in Hemmoor wieder aufgefunden werden. Der Schlüssel steckte, jedoch war der Täter geflüchtet. Bei der Überprüfung des ...

mehr