POL-PDNR: Randalierer ermittelt

Herdorf (ots) - Am 24.10.2022, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Wolfsweg im Stadtgebiet Herdorf aus Richtung Schneiderstraße kommend. An der Einmündung zur Straße Struthweg missachtete ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrtberechtigung des sich nähernden 38-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Pkw, wobei Sachschaden entstand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

mehr