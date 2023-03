POL-DU: Hochheide: Fußgänger überquert bei Rot die Straße und wird angefahren - Autofahrer flüchtet

Duisburg (ots) - Die aufmerksame Nachbarschaft rund um die Gärtnerstraße hat am Sonntagnachmittag (12. März, 15:30 Uhr) zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laute Geräusche an einem Einfamilienhaus ließen Anwohner skeptisch werden. Ein 22-Jähriger ging nachschauen und sprach zwei Verdächtige an, die sich offensichtlich vor dem Haus am Fahrzeug ...

mehr