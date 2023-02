Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab- 8.000 Euro Blechschaden

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntag, gegen 18 Uhr, auf der Kreisstraße 5542 gekommen. Ein 66 Jahre alter Mann fuhr mit einem Opel Astra auf der K 5542 von Fleckenhausen kommend in Richtung Schömberg. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam der Mann nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf drehte sich der Wagen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Opel, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell