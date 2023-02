Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt einen weißen Seat Cupra auf der Neckarstraße- Polizei sucht Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 14.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem auf dem Parkplatz des Anwesens Neckarstraße 7 geparkten weißen Seat Cupra absichtlich den linken Außenspiegel umgebogen und mehrfach gegen die Kofferraumklappe getreten. Der Täter richtete einen Schaden in Höhe von rund 1.00 Euro an dem Wagen an. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

