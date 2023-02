Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Autos prallen im Begegnungsverkehr zusammen

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Freitag gegen 18.15 Uhr auf der Hochmössinger Steige, Landesstraße 415. Ein in Richtung Lindenhof fahrender 18-jähriger BMW X3-Fahrer geriet bei nasser Straße im Bereich einer scharfen Rechtskurve ins Rutschen und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der junge Mann mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Space Star einer 22-Jährigen zusammen, die in Richtung Oberndorf unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Mitsubishi-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am BMW entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 12.000 Euro und den am Mitsubishi auf etwa 6.000 Euro.

