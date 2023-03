POL-DU: Hamborn: Überwachungskamera filmt Taschendiebin beim Geldabheben - Wer kennt diese Frau?

Duisburg (ots) - Drei Jugendliche - alle etwa 15 bis 16 Jahre alt - sollen am Samstagabend (11. März, gegen 19 Uhr) einen 13-Jährigen in einem Bus der Linie 909 in Richtung Hamborn bedroht und ausgeraubt haben. Der Junge war am Meidericher ZOB in den Bus gestiegen und kurze Zeit später von den Unbekannten mit Schlägen bedroht worden. Die Räuber forderten die Umhängetasche vom Duisburger, die er ihnen schließlich ...

