POL-PDWIL: Brand eines Stalls

Gerolstein (ots) - Die illegale Abfallbeseitigung im Gerolsteiner Stadtgebiet hört nicht auf. Nachdem am 07.02.2023 bereits an zwei Stellen illegal Abfall entsorgt worden war, kam es nun erneut zu einer illegallen Abfallbeseitigung von Hausmüll. Vgl. Presseveröffentlichung der PI Daun vom 08.02.2023 Gleich an mehreren Stellen im Gerolsteiner Stadtgebiet wurden am 07.02.2023 illegale Abfallbeseitigungen festgestellt. Im ...

